Gazzetta - Perché contro la Roma Spalletti non vuole fare a meno di Politano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano potrebbe spuntarla su Hirving Lozano ed Eljif Elmas per l'ultimo posto disponibile in attacco. O almeno questo è quello che scrive La Gazzetta dello Sport, che spiega i motivi della possibile scelta: "In avvio dovrebbe restare fuori Elmas, fra i più in forma, e che sicuramente troverà spazio in corsa, su posizioni diverse. Anche perché difficilmente contro la Roma, Spalletti farà a meno di Politano che con le sue giocate lunghe su Osimhen può spaccare la partita, com’è avvenuto all’andata all’Olimpico".