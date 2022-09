Gazzetta - Perdono tutte le big: che sia l'anno buono per il terzo scudetto del Napoli?

"Una giornata particolare. Inter, Juve e Milan hanno perso tutte insieme nello stesso giorno, non accadeva dal 16 ottobre 1994"

TuttoNapoli.net

Si interrompe dopo 22 partite l’imbattibilità del Milan: l’ultima sconfitta risaliva al 17 gennaio, 1-2 in casa contro lo Spezia. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che inserisce ora il Napoli nella lotta scudetto.

"Una giornata particolare. Inter, Juve e Milan hanno perso tutte insieme nello stesso giorno, non accadeva dal 16 ottobre 1994, e forse la coincidenza va letta come un segno: che sia l’anno buono per il terzo scudetto del Napoli, ora capolista con l’Atalanta? È uscito il 2 sulla ruota di San Siro, al fondo di una partita intensa, con ritmi da Premier".