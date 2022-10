Gazzetta - Pronta la trappola per Kvaratskhelia: Juric ne userà 3 per limitarlo

In difesa è pronta una trappola per Kvara, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport analizzando la sfida del Maradona dal punto di vista tattico

© foto di www.imagephotoagency.it

In difesa è pronta una trappola per Kvara, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport analizzando la sfida del Maradona dal punto di vista tattico: "Duello a tutto campo con Djidji, con Lukic e Singo chiamati a un pomeriggio di sacrificio nel coprire i fianchi. Un anno fa, all’andata, il croato fece soffrire il Napoli al Maradona, in una serata decisa da uno spunto di Osimhen. Era accaduto anche ai tempi del Verona. Servirà un Toro perfetto per mettere in pratica le lezioni di Juric".