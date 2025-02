Gazzetta punge Inzaghi: "Napoli indebolito dal mercato riesce ad allungare sull'Inter"

vedi letture

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla lotta in vetta alla classifica.

"Fa effetto pensare che nel momento più complicato del Napoli, che appare fisicamente meno brillante ed è reduce da tre pareggi consecutivi, Inzaghi non abbia recuperato neanche un punto e Conte abbia addirittura allungato in classifica". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla lotta in vetta alla classifica.

"Nove punti nelle ultime cinque gare contro i sette dell’Inter e gli otto dell’Atalanta. Il 2 marzo nello scontro diretto al Maradona si incontreranno due squadre che stanno faticando. Su Conte pesano anche gli infortuni che gli hanno tolto l’intera fascia sinistra e un mercato di gennaio che ha indebolito la squadra non solo per la cessione di Kvara, ma anche per gli acquisti: Billing finora è un oggetto misterioso e Okafor si è presentato con parecchi chili in più. I problemi dell’Inter invece sembrano più di testa che fisici o di rosa. Cattiveria agonistica, ferocia, fame e mentalità si costruiscono tutti i giorni durante gli allenamenti, non sono come un interruttore che si accende o si spegne a proprio piacimento. Non sarà semplice recuperare rapidamente ciò che sembra essere stato smarrito per strada".