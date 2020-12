Gazzetta - Quattro cambi rispetto alla Roma, ancora panchina per Petagna: le ultime di formazione

Saranno quattro i cambi di formazione del Napoli che questa sera affronterà l'Az in Europa League. Ci sarà il ritorno di Ospina tra i pali, Maksimovic e non Manolas in difesa, Bakayoko e non Demme a centrocampo e Politano al posto di Lozano in attacco. Per La Gazzetta dello Sport il modulo che verrà scelto sarà un 4-2-3-1 con Zielinski alle spalle di Mertens. Confermato Insigne a sinistra.