Gazzetta - Questo Napoli gioca a calcio a prescindere dai protagonisti

Un Napoli capace di superare le difficoltà anche a gara in corso. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Auguri sinceri di pronta guarigione a Lorenzo Insigne che ieri si è stirato l’adduttore ed è uscito dopo mezz’ora fra gli applausi del Maradona. Però questo Napoli edizione 2022, incerottato e mai domo, sta dimostrando di saper giocare al calcio a prescindere dai protagonisti. E in questo contesto la perdita del capitano è l’unica macchia di un pomeriggio quasi perfetto.

Ha goduto Luciano Spalletti, negativizzato a tempo di record, che il suo giocattolo ha potuto goderselo da vicino. Poca la Samp vista in campo. Le scusanti non mancano a D’Aversa ma è l’atteggiamento troppo passivo dei blucerchiati che non convince".