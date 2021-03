Gazzetta ribadisce: "Insigne ha rifiutato offerta di rinnovo con ingaggio ridotto"

Napoli pronto ad abbassare il monte ingaggi per contenere le perdite legate alla pandemia. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ribadisce come questo nuovo criterio verrà utilizzato anche in fase di discussione del rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne, attualmente in scadenza nel giugno 2022.

"Un parametro che verrà adottato anche in fase di discussione sui contratti da rinnovare, come dimostra il caso Insigne al quale è stata fatta un’offerta inferiore rispetto allo stipendio attuale" spiega la rosea in relazione alla volontà di abbattere i costi di De Laurentiis.