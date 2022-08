Gazzetta - Riesplosa la passione: un'ora di fila virtuale per la Juve Stabia

La rosea scrive così sull'amichevole in programma al Maradona contro la Juve Stabia.

Sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sottolinea il grande entusiasmo riesploso in città dopo la campagna acquisti del Napoli. La rosea scrive così sull'amichevole in programma al Maradona contro la Juve Stabia.

"Ieri si sono create file virtuali lunghe più di un’ora per prendere il tagliando. Attesi circa trenta mila spettatori a testimonianza di una passione che si è riaccesa. Sarà l’occasione per vedere in campo per la prima volta in azzurro Sirigu, Ndombele, Simeone e Raspadori"