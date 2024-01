Gazzetta - Samardzic in chiusura: le cifre dell'affare

Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive del possibile arrivo in maglia azzurri di Lazar Samardzic

Nelle prossime ore il Napoli vuole chiudere il secondo acquisto, per aumentare la qualità della rosa e la pericolosità in avanti, fondamentale in questo momento di buio totale. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive del possibile arrivo in maglia azzurri di Lazar Samardzic: "Resta pista caldissima e la panchina del numero 24 ieri contro la Lazio è una indiretta conferma di come la trattativa sia alle battute finali: il nodo diritti d’immagine pare sciolto, resta da definire la commissione col papà co-agente atteso in Italia domani.

All’Udinese, invece, andranno 20 milioni di euro più bonus. Samardzic non è un mago, non ha la bacchetta magica, ma di sicuro può essere un valore aggiunto importante, con quella pericolosità dalla distanza che in questo momento manca completamente al Napoli".