Gazzetta - Simeone, la media gol è pazzesca: Cholito meglio di Osimhen

A sottolineare la grande efficacia del Cholito è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Media gol altissima per Giovanni Simeone in questo inizio di stagione. A sottolineare la grande efficacia del Cholito è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "E nessuno dei giocatori azzurri è riuscito a farlo meglio di lui: lo dicono i numeri, in maniera decisamente clamorosa. Solo due partite da titolare delle 21 stagionali, poi ingressi qui e là, quando le situazioni lo richiedevano e una risposta che ha del clamoroso: 4 gol realizzati partendo della panchina e una doppietta segnata nel primo quarto d’ora al Maradona contro i Rangers, l’unica squadra contro cui è stato schierato titolare nelle due gare.