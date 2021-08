Gazzetta - Spalletti consapevole che da un momento all'altro un big può andar via

Nessuno è incedibile. Questo il criterio utilizzato dal Napoli sul calciomercato in questa sessione estiva secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Fino a questo momento, però, in sede non sono arrivate offerte, né per Insigne né per gli altri suoi compagni.

L’allenatore continua il suo lavoro consapevole che da un momento all’altro, qualcuno dei big potrà andare via. L’attaccante della nazionale vive l’inquietudine del momento, nonostante si sforzi a mostrarsi sereno".