Gazzetta - Spalletti deve abbracciare progetto Napoli, restare solo perchè c'è contratto non giova a nessuno

Rimanere solo perchè esiste il contratto non gioverebbe a nessuno. Così si esprime l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul rapporto tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis: "Il processo di “napoletanizzazione” è iniziato anche se ovviamente occorre tempo per “sentire Partenope sulla testa e nell’anima” come ha chiesto De Laurentiis. Avere la moglie Tamara e la figlia piccola Matilde a Milano chiaramente ha comportato qualche problema logistico ma Spalletti sa che gli affetti finiscono per essere leggermente trascurati quando si è totalmente immersi nel lavoro.

Piuttosto, è comprendere in pieno il progetto Napoli e abbracciarlo senza riserve il prossimo step perché altrimenti si rimarrà insieme più per il contratto in essere che per il reale convincimento delle parti in causa, e questo non gioverebbe a De Laurentiis né tantomeno a lui.