Gazzetta - Spalletti il preferito di ADL: tre nomi come piano B

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina risponde ad una domanda che molti si stanno ponendo in questo momento: Gattuso non resterà al Napoli. La tentazione è forte, ma non c'è possibilità che De Laurentiis possa rivedere la propria posizione su di lui.

Per il futuro, in caso di qualificazione alla Champions League, il primo nome sul taccuino del presidente è quello di Luciano Spalletti con le parti che si sentono spesso e discutono tra l'eventuale accordo: ci sarebbe una netta differenza tra l'offerta di 2,5 milioni annui e la richiesta di 4. Eventualmente ci sarebbe anche un piano B che porterebbe ad un allenatore emergente come Italiano, Juric o Dionisi.