Gazzetta - Spalletti in ansia: oltre a Insigne, può perdere altri due titolarissimi

L’evolversi della vicenda Insigne, ovviamente, tiene in ansia Luciano Spalletti. Il tecnico è preoccupato, pur consapevole del fatto che dinanzi ad offerte vantaggiose un paio di big potrebbero andare via. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro sin dall’inizio, spiegando le ragioni della linea imposta. Richieste, al momento, non sono arrivate, ma si sa che Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero andare via. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.