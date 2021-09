Gazzetta: "Su bilancio graveranno 210 mln tra stipendi e ammortamenti"

Il ritorno in Champions League, peraltro, si rende fondamentale per evitare che l’aggravio in bilancio diventi pesante. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Su quello attuale graveranno 130 milioni relativi agli stipendi e 80 di ammortamenti per un totale di 210 milioni. Nella conferenza d’inizio stagione, De Laurentiis è stato molto esplicito: 'Senza la Champions, il prossimo anno, potremmo avere difficoltà molto serie e io non voglio far fallire il Napoli'.

La nuova stagione racconta già di un inizio di campionato strepitoso, con 3 vittorie su 3 e con il primato in classifica. Adesso, c’è l’esordio in Europa League. E la considerazione di Spalletti sta nel fatto che schiererà la formazione migliore."