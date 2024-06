Gazzetta su Conte e il Napoli: "Firmo e cambio"

Allarme rosso per la difesa della Nazionale di Luciano Spalletti.

Allarme rosso per la difesa della Nazionale di Luciano Spalletti. Nel match di ieri sera tra Atalanta e Fiorentina, il difensore orobico Giorgio Scalvini ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio e gli farà saltare i prossimi Europei di calcio. Piove sul bagnato dunque per l’Italia, già costretta a far fronte al forfait di Francesco Acerbi. A questo punto si preannuncia una chiamata per lo juventino Federico Gatti.

MILAN E NAPOLI - Intanto in casa Milan e Napoli, dopo le deludenti stagioni, si aspetta l’inizio della rivoluzione, che partirà non appena verranno annunciati i nuovi allenatori. Rispettivamente, Paulo Fonseca e Antonio Conte.

SERIE B - È il Venezia a vincere il playoff con la Cremonese e ad essere la terza, ed ultima, squadra a raggiungere la Serie A. Si tratta anche della decima squadra del campionato che avrà una proprietà straniera.