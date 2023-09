Gazzetta su Kvara: "Garcia tuteli patrimonio della Serie A e non insinui dubbi!"

Non sono tutti uguali, Kvaratskhelia va protetto, scrive la Gazzetta dello Sport in un fondo dedicato al georgiano

Non sono tutti uguali, Kvaratskhelia va protetto, scrive la Gazzetta dello Sport in un fondo dedicato al georgiano: "Ci sono i più bravi e quelli che lo sono di meno e non c’è nulla di male nel sottolinearlo. Rudi Garcia deve trovare il modo di valorizzarlo al massimo, come fece Spalletti, anche perché è normale che nel meccanismo entri un po’ di polvere dopo un anno in cui tutto filò liscio.

Kvara è un patrimonio del club e anche del nostro calcio, perché grazie alla visione di Giuntoli la Serie A ha anticipato tutti gli altri campionati e si può godere il talento cristallino di questo ragazzo tanto gentile nei modi, quanto sfrontato nel dribbling. Invece di far sentire Zerbin importante, ha fatto sentire Khvicha superfluo negli ultimi minuti di una partita che il Napoli stava provando a ribaltare. Nessuno deve giocare per diritto divino, il tecnico è libero di fare le sue scelte. Ma insinuare qualche dubbio nella testa di Kvara adesso può essere solo dannoso".