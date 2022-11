Gazzetta su Meret-Raspadori e Di Lorenzo: "Sono ancora in trance da Napoli"

Il giornalista Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport ha analizzato la vittoria dell’Italia contro l’Albania

Il giornalista Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport ha analizzato la vittoria dell’Italia contro l’Albania: “Adesso non è il caso di esagerare con i rimpianti per quello che non è stato, e poi era sempre l’Albania, non la Spagna. Però il sospetto che quest’Italia avrebbe fatto la sua figura al Mondiale resta.

Non conta il risultato, un 3-1 che arricchisce statistiche e ranking Fifa, ma il modo in cui è arrivato. Giocando bene in alcuni momenti, con palleggi velocissimi, triangoli stretti, entrate e movimenti nuovi sulla trequarti. Scoprendo che Bundes-Grifo è ormai una mezzapunta notevole con gran senso del gol (due ieri). Confermando che Raspadori è un vero-falso 9 d’altra categoria, e Di Lorenzo (un gol) e Meret sono ancora in trance da Napoli.

E lanciando per pochi storici minuti il più giovane deb in Nazionale da 110 anni, il sedicenne Simone Pafundi, che per poco non segnava il quarto. Però anche soffrendo: per la gran paura di Tonali, uscito in barella, e per come l’Albania ci ha messo sotto a inizio secondo tempo, facendo ballare una difesa poco protetta".