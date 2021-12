Gazzetta su Mertens: "Se suo ruolo sarà marginale chiuderà carriera altrove"

Riflessioni sul futuro, quelle che sta facendo Dries Mertens sul proprio futuro. A parlare dell'attaccante belga è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ha sempre dichiarato di amare Napoli e di voler restare. Nel suo caso però, rispetto agli altri giocatori azzurri in scadenza, un contratto c’è già. Nel senso che il Napoli fino a giugno ha una opzione di rinnovo per un altro anno alle cifra attuali (4,5 milioni netti più bonus). Dries è disposto ad aspettare ma è chiaro che se il suo ruolo in azzurro diventerà marginale guarderà altrove per concludere la propria carriera.

Anche perché a dicembre prossimo è in programma il Mondiale e Mertens - ultra centenario per presenze con il Belgio - vuole essere protagonista in Qatar nel suo terzo torneo iridato e valutando che la sua nazionale è prima nel ranking Fifa ha l’ambizione pure di vincere.