Gazzetta su Osimhen: "Altro stop, da valutare anche contraccolpo psicologico"

Una vera mazzata per Victor Osimhen, non solo sul piano fisico ma anche su quello psicologico. A raccontare della reazione dell'attaccante dopo l'infortunio di San Siro è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il ragazzo ieri sera oltre che dolorante era molto contrariato per questo nuovo stop, per tutto quello che comporterà. Insieme allo staff medico del club deciderà dove sottoporsi all’intervento chirurgico.

Ma oltre al dramma personale c’è da valutare quale sarà il contraccolpo psicologico per il gruppo di Luciano Spalletti. Il tecnico non ha mai dato alibi ai suoi e continuerà su questa strada. Ma a cominciare da mercoledì a Mosca, in Europa League, si attendono le prime risposte del gruppo.