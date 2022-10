Gazzetta su Osimhen: "Che differenza col passato, non si rimpiange sua assenza come prima"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia la grande differenza col passato legata a Osimhen

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia la grande differenza col passato legata a Osimhen: "Rispetto alle stagioni precedenti, quando Victor aveva subito infortuni ben più gravi, c’è però una notevole differenza. E questo dà la dimensione della crescita esponenziale di una squadra. Prima si “rimpiangeva” l’assenza del nigeriano, questo Napoli invece è talmente forte come gruppo, di aver reso ogni individualità un valore aggiunto, non un alibi in caso di indisponibilità".