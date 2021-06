Gazzetta su Osimhen: "La Champions mancata una delusione profonda per lui"

Victor Osimhen è l'uomo su cui Luciano Spalletti punterà più di tutti probabilmente, dopo una prima stagione condizionata dai tanti infortuni. Causa Coppa d'Africa, però, lo perderà per un mese e questo potrebbe essere decisivo secondo La Gazzetta dello Sport: "La delusione di Osimhen è stata profonda, l’avrebbe giocata volentieri la Champions League. In compenso, giocherà la Coppa d’Africa a gennaio. Un impegno che lo porterà lontano dal Napoli almeno per un mese. Un’assenza che potrebbe pesare parecchio sulle ambizioni del club".