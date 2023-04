Gazzetta su Osimhen - Notte di Capodichino resterà nei ricordi più belli della sua vita

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla notte da sogno vissuta dall'attaccante del Napoli al ritorno da Torino.

Victor Osimhen è una persona trasparente e quando si batte la mano sul cuore, non è un gesto casuale, ma qualcosa di realmente sentito. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla notte da sogno vissuta dall'attaccante del Napoli al ritorno da Torino.

La domenica notte a Capodichino resterà nei suoi ricordi più belli di uomo, oltre che di calciatore. E tanti momenti del genere è pronto a vivere, a gustarseli sino in fondo, con quella gioia fanciullesca che domenica all’Allianz Stadium lo ha portato a fine gara a una scivolata di diversi metri sul prato per esultare sotto la curva dei tifosi. Così come in campo non ha paura degli avversari e di metterci tutta la sua fisicità. La stessa fisicità che cerca nei rapporti umani, nei tifosi. C’è sempre una sana spontaneità nei suoi gesti. Come quella volta a La Spezia che salì sulla tribuna dei tifosi locali per scusarsi con una bimba colpita da una sua pallonata in riscaldamento. Ecco, anche attraverso questi gesti, apparentemente piccoli, si capisce di che pasta è fatta una persona.