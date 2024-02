Gazzetta su Simeone: "Mai un gol con Mazzarri, ci si aspettava di più"

Focus su Giovanni Simeone, in difficoltà come tutto il resto della squadra quest'anno. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive

Focus su Giovanni Simeone, in difficoltà come tutto il resto della squadra quest'anno. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Quest’anno sembra aver perso il tocco magico dell’effetto Spalletti: con Luciano entrava e cambiava le partite, trovando spesso il gol decisivo. Con Garcia ha giocato poco, mentre ora si è conquistato il posto da titolare senza Osimhen.

Ma anche lui, come Raspa, non ha mai segnato in A da quando c’è Mazzarri, trovando la gioia del gol soltanto a Madrid in Champions e nella semifinale di Supercoppa. Il Cholito è l’emblema del sacrificio e della cultura del lavoro, ma il Napoli si aspettava di più sotto porta (appena tre reti in A quest’anno): ovviamente, vorrebbe giocare con maggior continuità anche con Osimhen disponibile, ma senza coppe, uno tra lui e Raspadori sarà di troppo".