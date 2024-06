Gazzetta su Spalletti: "E' più allenatore che selezionatore, si nota..."

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza così la gara pareggiata contro la Croazia dall'Italia ma utile per la qualificazione: "L’aspetto più sorprendente è che la Nazionale fatichi a trovare un’identità tattica. Non ce lo aspetteremmo da una squadra di Spalletti, indiscutibilmente un grande tecnico: preparato come pochi, capace di vincere e divertire assieme.

Nella prima parte di questa sua avventura europea ha dato però la sensazione di essere più allenatore che selezionatore: vuole una squadra bella e la cerca senza pensare che a volte – lo dice la nostra storia – in queste grandi manifestazioni è più efficace e produttivo guardare innanzitutto al risultato".