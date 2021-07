Gazzetta su Spalletti: "Il Napoli gli piace così com'è, ha una convinzione"

Oggi parla Luciano Spalletti a Castel Volturno. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Ritorna con grande entusiasmo e con la consapevolezza di dover ridare entusiasmo a un ambiente deluso e contrariato per non aver raggiunto il traguardo del quarto posto. Ne ha di esperienza, l’allenatore toscano, per capire quanto sia importante portarsi dalla propria parte la considerazione dei dirigenti e dei tifosi. Lui è convinto di riuscirci, il Napoli gli piace così com’è, lo ritiene già competitivo per l’alta classifica".