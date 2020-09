Gazzetta su Szoboszlai: "Può giocare in due ruoli nel 4-2-3-1, Gattuso ha un'idea"

Dominik Szoboszlai si avvicina al Napoli. Presentandolo tecnicamente, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il suo ruolo è quello di metodista, ha buone qualità tecniche e altrettanta fisicità. Ma, all’occorrenza, può giocare anche da esterno offensivo, essendo dotato di un buon calcio. Nel Napoli potrebbe essere il mediano da affiancare a Zielinski nel 4-2-3-1, oppure il centrale nel centrocampo a tre, con Fabian Ruiz a destra e Zielinski sinistra. D’altra parte, non è una novità che Gattuso è in attesa di un mediano in grado di permettergli di lavorare sul modulo che gli consentirebbe di poter utilizzare al massimo il potenziale offensivo di cui dispone".