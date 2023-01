Gazzetta sugli scontri: "Ultras si erano dati appuntamento per la resa dei conti spesso rinviata"

Un’altra domenica di violenza: la prima, eclatante, nel dopo-pandemia. I demoni del tifo becero sono riapparsi ieri intorno all’ora di pranzo

Un’altra domenica di violenza: la prima, eclatante, nel dopo-pandemia. I demoni del tifo becero sono riapparsi ieri intorno all’ora di pranzo sull’Autostrada del Sole nei pressi di Arezzo, all’altezza di Monte San Savino, dove nello stesso autogrill Badia al Pino in cui nel 2007 fu ucciso il tifoso laziale Gabriele Sandri è andato in scena un scontro tra i sostenitori del Napoli, in viaggio verso Genova, e quelli della Roma, diretti a Milano.