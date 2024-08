Gazzetta sul Napoli: "Pressing Conte, blitz per Lukaku e Gilmour"

vedi letture

È riservata alla finale di Supercoppa Europea la prima pagina della Gazzetta dello Sport

È riservata alla finale di Supercoppa Europea la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Allo Stadio Nazionale di Varsavia il Real Madrid, vincitore della scorsa Champions League contro il Borussia Dortmund, e l'Atalanta, vincitrice della scorsa Europa League contro il Bayer Leverkusen, si giocano il primo trofeo stagionale. Gasperini sfida Ancelotti senza poter contare su diversi infortunati, tra cui Scamacca, Zaniolo e Scalvini, ma soprattutto senza Teun Koopmeiners, rimasto a Bergamo perché non si è mai allenato a causa di un mercato che lo vede sempre più vicino alla Juventus, la quale avrebbe 55 milioni pronti per convincere definitivamente la Dea. Nei Blancos occhi sulle stelle Bellingham, Vinicius, Rodrygo e, soprattutto, Mbappé, al debutto ufficiale con la nuova maglia.

Milan - Morata è pronto e alla prima di campionato, contro il Torino, debutterà a San Siro sotto gli occhi dei suoi nuovi tifosi. Intanto Ibra annuncia che verrà preso un nuovo centrocampista, con il francese Fofana sempre più vicino.

Inter - L'Inter riparte dal Genoa il cammino per difendere il titolo di Campione d'Italia, ma Mkhitaryan non ha dubbi: "Siamo da bis. Vi spiego perché non fallieremo

Napoli - Piccolo spazio anche per il Napoli: "Pressing Conte, blitz per Lukaku e Gilmour".