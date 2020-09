Gazzetta sul quadro clinico di ADL: "La polmonite dello scorso inverno tiene in apprensione i medici"

"Ieri sera il presidente era sfebbrato, ma avvertiva ancora dolori muscolari e una forte astenia". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sulle condizioni di salute di Aurelio De Laurentiis dopo la notizia della positività al Covid19 del patron partenopeo.

"Il quadro clinico, al momento, non dovrebbe essere preoccupante, ma il fatto che abbia sofferto di una polmonite importante, lo scorso inverno, tiene in apprensione i suoi medici di fiducia e le persone a lui più vicine. Ieri nella prima serata, l’ambulanza è giunta a Roma, presso l’abitazione del produttore cinematografico. Se non dovessero sopraggiungere situazioni più severe, da oggi il presidente inizierà la fase di isolamento"