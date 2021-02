Gazzetta sul rigore di Insigne: "Ha sentito il peso di una città intera sulle spalle"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna sul gol su rigore di Insigne contro la Juventus raccontando gli attimi antecedenti l'esecuzione vincente: "Il pallone se l’è sistemato sul dischetto prima ancora che Doveri, intento nel rivedere il fallo di Chiellini su Rrahmani alla Var, decidesse per il rigore. In quel momento, Insigne s’è sentito sulle spalle il peso di un’intera città. Migliaia di sguardi hanno provato a scovarne anche l’espressione più nascosta per capirne lo stato d’animo, per avere un’idea sul suo stato emotivo. Ebbene, nemmeno per un attimo Lorenzo ha perso la concentrazione".