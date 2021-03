Gazzetta sul tour de force: "I numeri non autorizzano l'ottimismo"

Vigilia di tour de force per il Napoli, con tre gare super in una settimana. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che scrive: "Il calendario non farà sconti al Napoli, in questo periodo. Nella prossima settimana, Gattuso e i suoi giocheranno tre volte in trasferta, contro Milan, Juve e Roma. Un dentro o fuori, senza possibilità di poterci riprovare. Si tratta di scontri diretti, che potrebbero rilanciare il Napoli nei primi quattro posti o cancellarne, definitivamente, l’ambizione Champions League. I numeri non autorizzano l’ottimismo, ma i rientri sì".