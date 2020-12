Gazzetta sulla formazione: "Il modulo non cambia, ma Gattuso ha un grande dubbio"

Quale sarà la formazione che il Napoli schiererà questa sera contro l'Inter? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La duttilità tattica permetterà a Gattuso di non rinunciare al suo modulo base, il 4-2-3-1. Ci sarà la conferma di Zielinski nel tridente alle spalle di Mertens, il riferimento più avanzato, mentre Lozano ritornerà dal primo minuto. L’unico ballottaggio riguarda il centrocampo, dove Fabian Ruiz è leggermente in vantaggio su Diego Demme. E’ facile immaginare che giocherà con i due mediani nella fase offensiva per poi arretrare Zielinski sulla linea dei centrocampisti in fase di non possesso".