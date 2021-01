Gazzetta: "Zielinski e soci sembravano telecomandati da un campione di videogiochi"

Se questo è il Napoli, non c’è dubbio: può lottare per i primissimi posti. Ne è sicura l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che esalta la prestazione corale degli azzurri sul campo del malcapitato Cagliari: "Intanto è quarto e gli manca il recupero con la Juve. Per 40 minuti al Cagliari è girata di brutto la testa, Zielinski e soci sembravano telecomandati da un campione di videogioco tanto le manovre erano corali, veloci e senza sbavature. I due di centrocampo e i tre dietro le punte se la intendevano che nemmeno le coppie alla prima fase dell’innamoramento".