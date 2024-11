I giocatori di Conte hanno guardato Inter-Arsenal in tv per studiare i nerazzurri

vedi letture

Secondo quanto riportato da Repubblica oggi in edicola, i calciatori del Napoli hanno seguito Inter-Arsenal di Champions League in tv per studiare i nerazzurri, prossimo avversario degli azzurri in Serie A.

"Tutti a casa davanti alla tv, per studiare l’Inter nell’intrigante appuntamento internazionale di ieri sera in Champions League. La testa di Antonio Conte e dei suoi giocatori è già proiettata verso la super sfida di domenica sera contro i nerazzurri a San Siro. Di Lorenzo l'ha definito un test per capire il livello del Napoli. Costretto ieri sera - come tutta la squadra - a guardare in televisione la sfida di San Siro tra Inter e Arsenal". Lo stesso Di Lorenzo nella sua intervista a Crc aveva ammesso che avrebbe visto la gara.