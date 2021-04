Il Fatto Quotidiano - Gattuso e Pirlo coccolati da tv, ma loro flop è oggettivo. In una parola: sopravvalutati

"Benché coccolati da tv e giornali spesso compiacenti e pronti a fornire alibi per le sconfitte, Pirlo e Gattuso stasera sanciranno il loro flop oggettivo da allenatori già pronti per la lotta scudetto o per un trofeo europeo". Duro attacco al tecnico del Napoli e a quello della Juventus sull'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano: "Pirlo, per esempio, in questi mesi non è mai stato massacrato come il suo predecessore Maurizio Sarri, cacciato malamente dopo aver vinto il tricolore. Parabola analoga per Gattuso, accolto a Napoli da Masaniello liberatore, come se il suo curriculum fosse all’altezza di quello di Carletto Ancelotti. Ecco quindi il punto.

C’è che la generazione degli eroi di Berlino 2006, cioè i calciatori che vinsero il Mondiale con Lippi, si è messa ad allenare senza grandi risultati, ma godendo di un credito troppo ampio. Sopravvalutati, in una parola. In questa Italia del calcio vecchia e lenta che non vince mai in Europa ci si è illusi che il Maestro Pirlo e Ringhio Gattuso fossero eroi anche in panca. Non è stato così.