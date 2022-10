Il Foglio - Napoli grande bellezza: nessuno ci credeva e ancora oggi è visto come meteora

Si passano in rassegna le varie imprese di questi primi mesi del secondo anno di Spalletti, da quella col Liverpool a quella di Amsterdam con l'Ajax

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli non può nascondere la sua grande bellezza". In apertura delle pagine sportive, sull'edizione odierna de Il Foglio, si parla del Napoli e del grande momento vissuto in quest'avvio di stagione. Il quotidiano scrive che la formazione di Luciano Spalletti è "una squadra in cui nessuno credeva e ancora oggi è vista come una meteora". Si passano in rassegna le varie imprese di questi primi mesi del secondo anno di Spalletti, da quella col Liverpool a quella di Amsterdam con l'Ajax, sottolineando come sia speciale il cammino fatto fin qui dagli azzurri.