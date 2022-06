Il Giornale fa chiarezza: "Ecco perché abbiamo scritto quelle cose su Koulibaly"

Dopo le polemiche per l'articolo scritto su Koulibaly il Giornale oggi in edicola torna sull'accaduto con le spiegazioni doverose

Dopo le polemiche per l'articolo scritto su Koulibaly, che lo stesso difensore ha ripreso commentandole con un post, il Giornale oggi in edicola torna sull'accaduto con le spiegazioni doverose: "Lontana anni luce da me e dal «Giornale» la volontà di urtare la sensibilità dei suoi lettori napoletani e non. Ho solo raccontato e scritto, in base a informazioni che ho raccolto e confermo, le iniziali difficoltà di Koulibaly all’arrivo a Napoli e le stesse cose avrei scritto di qualsiasi altro giocatore al debutto su qualsiasi altra piazza. Mi dispiace invece per il termine “scimmia” utilizzato per dare il senso della varietà di difficoltà affrontate dal giocatore in Italia e che purtroppo ha causato un equivoco che non riguarda la tifoseria napoletana nel suo insieme che, anzi, più volte, si è schierata col giocatore contro il razzismo" le parole del giornalista.