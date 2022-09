Il Giornale su Kvara: "Perché Kaladze non l’ha suggerito all’amico Maldini?"

Sono bastate sei giornate all’erede di Lorenzo Insigne per diventare lo spauracchio del campionato

"Una domanda: perché Kaladze non l’ha suggerito all’amico Maldini?". Questo l'interrogativo lanciato dall'edizione odierna de Il Giornale all'indomani di Milan-Napoli: "La sfida degli impronunciabili la vince Kvara che mette paura a San Siro come pochi altri con la maglia del Napoli negli ultimi anni. Altro che le pallide esibizioni di Insigne.

Sono bastate sei giornate all’erede di Lorenzo Insigne per diventare lo spauracchio del campionato, non è un caso che ogni volta che un rossonero lo argina, San Siro esulti come per un gol fatto: con le buone o con le cattive come nel caso di Kjaer, duro, e Calabria, aggrappato: entrambi ammoniti e tenuti nello spogliatoio da Pioli dopo l’intervallo. Cambi vani, perché Dest dopo 5’ calcia goffamente Kvara rimediando rigore e giallo".