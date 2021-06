Il Messaggero: "Eriksen era praticamente morto, la carriera è in bilico"

"Eriksen fuori pericolo, ma carriera in bilico. Il medico: 'Era praticamente morto'". Questo il titolo de Il Messaggero nel taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna. Il danese sta meglio, ma i medici escludono un ritorno all'attività agonistica: nessuno gli permetterà di rischiare. Polemiche sulla scelta di rientrare in campo, l'Uefa aveva dato un'unica alternativa: ieri alle 12. Il ct: "Non era il caso di giocare".