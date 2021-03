Il Roma - Sarri per tornare ha chiesto la conferma di Giuntoli e due calciatori: il retroscena

De Laurentiis pensa a Sarri per ripartire. L'allenatore toscano potrebbe tornare ma alle proprie condizioni. Vorrà delle garanzie e delle certezze tecniche. Ulteriori dettagli sul quotidiano Roma oggi in edicola. Sarri, a quanto pare, vorrebbe avere la certezza della permanenza di Giuntoli, ds col quale ha lavorato a stretto contatto nel suo triennio napoletano. Per l'organico, invece, Sarri vorrebbe ripartire da due calciatori: Insigne e Koulibaly. Per entrambi, dunque, si augura possa arrivare la conferma.