La Stampa - Asta per Vicario: c'è anche il Napoli! Cragno flirta col club azzurro

Sull'edizione odierna de La Stampa si parla di Guglielmo Vicario, portiere rivelazione quest'anno all'Empoli che ha tanti estimatori in serie A, tra cui anche il Napoli. Sul portiere scrive così il quotidiano torinese: “Costa più di 10 milioni, su di lui ci sono anche il Napoli e la Lazio, mentre la Fiorentina dopo un iniziale approccio pare aver virato forte su un altro obiettivo del Torino: vuole Gollini dell’Atalanta nello scambio con Kouamé. Sarà un gioco ad incastri, messo il primo tassello sarà più facile sistemare anche gli altri. Ma anche di attese e di possibili sorprese, con nuovi inscritti all’asta.

Il Toro segue da tempo anche Meret, un po’ il sogno proibito e più costoso, ma prima deve capire cos’ha intenzione di fare il club di De Laurentiis con il pacchetto portieri: il friulano vuole garanzie, altrimenti chiederà la cessione per una squadra che gli garantirà il posto. Nella tela è finito anche Cragno, uno dei tanti che non seguiranno il Cagliari in Serie B. Il giro è sempre quello. Flirta con il Napoli, lo segue la Lazio, vuole provarci il Toro. Alla fine, è il profilo più accessibile per le casse granata”.