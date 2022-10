La Stampa - Cambiano 6 uomini, non la sostanza: così il Napoli ha battuto i Rangers

Il Napoli batte i Rangers, ottiene la quinta vittoria su cinque partite di Champions League, nonché la dodicesima di fila in tutte le competizioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli batte i Rangers, ottiene la quinta vittoria su cinque partite di Champions League, nonché la dodicesima di fila in tutte le competizioni. E La Stampa oggi in edicola si esprime così: "Con la ferocia di Simeone che tanto per migliorare la sua già invidiabile media - un gol ogni 69' - ne fa due in appena 16', i primi di una sfida senza pathos e senza storia. Col sorriso di Spalletti che applaude, incantato e divertito come i quarantamila del San Paolo, quando il pallone viaggia veloce e leggero da una parte all'altra del campo. Con la forza di una squadra che gioca da squadra, che governa il pallone. L'accarezza e l'indirizza sempre in verticale, senza mai arretrare, senza disunirsi, senza mai denotare stanchezza. Gioca divertendosi, vince divertendo. Cambiano gli interpreti (6 rispetto all'Olimpico, sabato c'è il Sassuolo) non cambia il prodotto: difesa alta, centrocampo svelto, attacco mobile".