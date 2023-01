Libero - E' il Napoli più europeo di sempre: segue le norme UEFA e gioca a ritmo Champions

Tagliato per l'Europa, sia nel gioco che nella gestione societaria: il Napoli ha la società e la squadra più brillanti d'Italia, tra le migliori d'Europa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tagliato per l'Europa, sia nel gioco che nella gestione societaria: il Napoli ha la società e la squadra più brillanti d'Italia, tra le migliori d'Europa. Lo si legge su Libero: "Il Napoli gioca come chiede l’Europa e si gestisce come desidera (almeno in teoria) la Uefa. In campo è una squadra proattiva, propositiva, protagonista. Pensa poco e non si fa condizionare dagli eventi. È allenata per tenere ritmi alti e costanti lungo tutta la partita. Anche fuori dal campo il Napoli segue le indicazioni europee. Sa intercettare i giocatori prima che costino troppo (Kvara a 10 milioni).