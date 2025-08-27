Juanlu, ci pensa il Milan ma la volontà del calciatore resta chiara: il punto

In casal Napoli si continua a lavorare per chiudere l’affare e portare in azzurro Juanlu Sanchez. Nel frattempo, il terzino è titolare con il Siviglia e attira le attenzioni anche di altri club, tra cui il Milan. Come spiega l'edizione odierna de Il Mattino, la volontà del calciatore resta abbastanza chiara: o Napoli o permanenza al Siviglia.

Lo spiega il quotidiano, che ribadisce come il laterale destro abbia già fatto la sua scelta: priorità assoluta al Napoli, e in caso di mancato accordo resterà in Spagna col Siviglia. Tuttavia, il tempo stringe e con la chiusura del mercato sempre più vicina, completare l’operazione diventa ogni giorno più complicato.