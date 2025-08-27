Quando torna Miguel Gutierrez? C'è una data per la prima convocazione
Quanto torna Miguel Gutierrez? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il recupero del laterale procede secondo i piani dello staff medico del Napoli. Il terzino spagnolo, arrivato in estate dal Girona per dare più opzioni sulla fascia sinistra, sta svolgendo un programma di lavoro personalizzato tra palestra e campo per smaltire l’infortunio muscolare che lo aveva rallentato in ritiro.
L’obiettivo è quello rientrare nell’elenco dei convocati già per le gare subito dopo la sosta per le nazionali, quando il calendario proporrà impegni ravvicinati in campionato e l'esordio in Champions League. Il suo ritorno è atteso con grande curiosità, per avere un elemento che possa dare maggiore spinta e qualità offensiva sulla corsia mancina.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
