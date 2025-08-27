Da Bergamo - Il Napoli vuole Brescianini: 15 mln sul piatto per strapparlo all'Atalanta

Da Bergamo - Il Napoli vuole Brescianini: 15 mln sul piatto per strapparlo all'AtalantaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

A volte ritornano: conferme sul pressing del Napoli per Marco Brescianini dell'Atalanta. Secondo quanto scrive l’edizione bergamasca del Corriere della Sera, il tecnico Antonio Conte avrebbe messo nuovamente gli occhi sull'ex del Frosinone, che la scorsa estate era stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra.

Il centrocampista dell’Atalanta era già stato vicino al trasferimento in azzurro la scorsa stagione, ma l’operazione sfumò nelle ultime battute. Ora il Napoli è tornato alla carica con un’offerta da 15 milioni di euro, cifra che non lascia indifferente il club nerazzurro. Intanto, il club partenopeo lavora anche sul fronte Elmas: non è scontato che entrambi possano arrivare sotto il Vesuvio.