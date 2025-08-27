Da Bergamo - Il Napoli vuole Brescianini: 15 mln sul piatto per strapparlo all'Atalanta
TuttoNapoli.net
A volte ritornano: conferme sul pressing del Napoli per Marco Brescianini dell'Atalanta. Secondo quanto scrive l’edizione bergamasca del Corriere della Sera, il tecnico Antonio Conte avrebbe messo nuovamente gli occhi sull'ex del Frosinone, che la scorsa estate era stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra.
Il centrocampista dell’Atalanta era già stato vicino al trasferimento in azzurro la scorsa stagione, ma l’operazione sfumò nelle ultime battute. Ora il Napoli è tornato alla carica con un’offerta da 15 milioni di euro, cifra che non lascia indifferente il club nerazzurro. Intanto, il club partenopeo lavora anche sul fronte Elmas: non è scontato che entrambi possano arrivare sotto il Vesuvio.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Hojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre” di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Buon impatto, lo Scudetto sul petto pesa! De Bruyne è attivo, lavoriamo su concetti europei"
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com