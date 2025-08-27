Politano a vita al Napoli: in arrivo la notizia ufficiale
In casa del Napoli si avvicina il rinnovo di Matteo Politano. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti, l'attaccante si legherà agli azzurri fino al 2028 e mancherebbe ora solamente l'ufficialità della notizia che era già nell'aria da diverse settimane.
Una conferma importante per la rosa di Antonio Conte quella dell'attaccante, che all'esordio nel campionato attuale ha ricominciato da dove aveva terminato, con un assist per il vantaggio firmato da McTominay contro il Sassuolo. Arrivato dall'Inter nel 2020, Politano si è rivelato essere un elemento prezioso del quale gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina azzurra hanno fatto difficilmente a meno.
