Retroscena Hojlund, Gazzetta: "Conte ha già illustrato il progetto al danese"

Retroscena Hojlund, Gazzetta: "Conte ha già illustrato il progetto al danese"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:40
di Arturo Minervini

Rasmus Hojlund è pronto a volare verso l’Italia per iniziare la sua nuova avventura con il Napoli e mettersi subito a disposizione di Antonio Conte. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante danese è rimasto colpito dal progetto che proprio il tecnico azzurro gli ha illustrato di persona negli ultimi giorni.

Conte chiama Hojlund: questo il retroscena svelato dall'edizione odierna delal rosea. “Hojlund si è lasciato convincere dal piano tecnico presentato da Conte, vero garante dell’operazione. Ora è scattato il conto alla rovescia: tutto ruota attorno alla data del 1° settembre, unico vero limite temporale per chiudere l’affare” si legge sul quotidiano.