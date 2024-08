Libero - L'Atalanta contro il metodo Giuntoli: per principio Koopmeiners non andrà alla Juve

Teun Koopmeiners difficilmente andrà alla Juventus. L'Atalanta ne fa una questione di principio per i modi di Cristiano Giuntoli. A scriverlo è Libero: "C’eravamo tanto amati, ma sono cambiati i tempi e anche i dirigenti. Tra Juventus e Atalanta c’è adesso aria di bufera e lo sbarco di Cristiano Giuntoli sul pianeta bianconero è probabilmente la prima causa delle tensioni generatesi in questo periodo. Insomma, tutto andava discretamente bene, fino a quando a Torino hanno deciso di farsi avanti per Teun Koopmeiners (26), facendo però il giro largo.

Secondo indiscrezioni, infatti, Giuntoli avrebbe prima contattato e corteggiato il calciatore, raggiungendo l’accordo economico, mentre solo in seconda battuta si sarebbe presentato a Bergamo, ma con un offerta non idonea al valore che la stessa Atalanta attribuisce al centrocampista. Da capire se le cose siano poi effettivamente andate così, sta di fatto che a Zingonia sembra essere divenuta una questione di principio che riguarda Percassi in persona".